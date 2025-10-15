Activan 3 centros de mando y 111 puentes aéreos en Hidalgo por intensas lluvias

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México informa que la Secretaría de la Defensa Nacional activó en Hidalgo tres Centros de Mando con 111 puentes aéreos, con 21 helicópteros: 14 aeronaves de la Defensa y siete de otras dependencias, estableciendo una Base Principal en el aeropuerto de Pachuca y dos Bases Logísticas Avanzadas en Zimapán y Zacualtipán, las cuales tienen la capacidad de trasladar al día 4 mil 872 despensas en beneficio de 19 mil 488 personas afectadas por las lluvias.

Las Bases Logísticas Avanzadas serán abastecidas con despensas trasladadas en tractocamiones, para ser distribuidas vía aérea a las localidades aisladas, con el fin de agilizar la entrega por la situación de los caminos cerrados. En la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de la instalación de los Centros de Mando que auxilian a la población afectada por las lluvias.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que, por instrucciones de la jefa del Ejecutivo federal, se trasladó a Hidalgo para supervisar la instalación de los tres Centros de Mando: una Base Principal, que cuenta con 10 helicópteros en apoyo a 57 comunidades, y dos Bases Logísticas Avanzadas. La ubicada en Zimapán cuenta con cinco helicópteros para abastecer a 28 comunidades, mientras que la base en Zacualtipán dispone de seis helicópteros para 26 comunidades.

Señaló que este despliegue, que se materializó ayer 14 de octubre, traslada alimento, agua y medicinas, así como a personas de las comunidades que requieren atención médica especializada. Aunado a que estos vuelos permiten recabar información sobre los caminos que aún se mantienen incomunicados, la cual es proporcionada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a los elementos que cuentan con maquinaria pesada para liberar los caminos.