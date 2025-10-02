Actinver, primer banco multado por la SCJN por frenar un juicio

Banco Actinver enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato, interpuesta por Rafael Zaga Tawil, relacionada con un fideicomiso que representa un monto aproximado de mil 100 millones de pesos.

En su defensa, la institución financiera presentó un recurso de impedimento contra la ministra Loretta Ortiz Ahlf, argumentando que el representante legal de Zaga, Abel Chávez Salinas, es su yerno.

El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres, concluyó que los argumentos de Actinver carecían de sustento legal, ya que no se acreditó el parentesco ni se demostró riesgo alguno a la objetividad de la ministra Ortiz.