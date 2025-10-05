Acróbata cae durante función de circo en Tizayuca, Hidalgo [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un acróbata del circo Magic Time Circus sufrió una aparatosa caída durante una función en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, hecho que fue presenciado por decenas de familias que asistían al espectáculo nocturno.

De acuerdo con medios locales, el artista realizaba un acto aéreo suspendido de los pies cuando, presuntamente por una falla en el equipo o pérdida de equilibrio, cayó desde una altura que testigos estiman entre siete y veinte metros.

Según versiones preliminares, el acto se ejecutó sin red de protección, por lo que el impacto fue directo sobre la pista del escenario. El acróbata resultó con lesiones graves y fue atendido por personal de emergencias, quienes lo trasladaron a un hospital local donde permanece bajo observación médica en estado delicado.