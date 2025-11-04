México

Acosan a Sheinbaum en el Zócalo; ella mantiene la calma [VIDEO]

Video muestra a un hombre abrazando y manoseando a la presidenta
El sujeto intentó besarla mientras ella posaba para una foto
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales ha provocado indignación nacional, al mostrar el momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada y manoseada por un hombre durante un acto público en el Zócalo de la Ciudad de México.

El clip revela cómo el sujeto se acerca por detrás de la mandataria mientras ésta saludaba a simpatizantes y posaba para fotografías. En aparente estado de ebriedad, el hombre la abrazó sin consentimiento, realizó tocamientos indebidos a la altura del pecho e intentó besarla.

Sheinbaum mantuvo la compostura, se apartó con calma y continuó saludando a la ciudadanía, sin que se reportara una confrontación directa.

En el video se escucha al individuo decir “Claudia de América”, justo antes de ser retenido y separado por elementos de seguridad que se encontraban en el lugar. A pesar de ello, el sujeto insistió en acercarse nuevamente a la presidenta, sin lograrlo.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Miles de usuarios han calificado el acto como acoso sexual, y han exigido que el responsable sea identificado y sancionado, sin importar su condición física o emocional. Algunos mensajes apuntan a la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad presidencial en eventos públicos.

