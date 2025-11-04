Acosan a Sheinbaum en el Zócalo; ella mantiene la calma [VIDEO]

Sheinbaum mantuvo la compostura, se apartó con calma y continuó saludando a la ciudadanía, sin que se reportara una confrontación directa.

En el video se escucha al individuo decir “Claudia de América”, justo antes de ser retenido y separado por elementos de seguridad que se encontraban en el lugar. A pesar de ello, el sujeto insistió en acercarse nuevamente a la presidenta, sin lograrlo.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Miles de usuarios han calificado el acto como acoso sexual, y han exigido que el responsable sea identificado y sancionado, sin importar su condición física o emocional. Algunos mensajes apuntan a la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad presidencial en eventos públicos.