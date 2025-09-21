Acompañaron 156 mil personas a la presidenta Sheinbaum en recorrido histórico por el sur del país

En Chiapas, 40 mil personas abarrotaron el Estadio Olímpico de Tapachula, donde subrayó que la entidad se convertirá en un punto de desarrollo con Polos para el Bienestar, la Línea K del Tren Interoceánico y la modernización del Puerto Chiapas. En Tabasco, ante 25 mil personas, resaltó la reducción de la pobreza en 22%.

En Campeche, frente a 7 mil asistentes, enfatizó que la fuerza de la transformación nacional radica en el pueblo.

En Yucatán, se reunió con 9 mil yucatecas y yucatecos en la Feria Yucatán Xmatkuil, donde anunció que los PILARES llegarán a esta entidad, que además se sumará en 2026 al IMSS-Bienestar. El recorrido concluyó en Quintana Roo con 27 mil personas, ante quienes reafirmó su compromiso de nunca alejarse del pueblo de México.