Acceso libre a playas de Tulum… pero sin agua, sombrillas ni comida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal de Tulum anunció un programa de acceso libre a todas las playas, sin embargo, este beneficio no incluye ningún tipo de servicio, como sombrillas, alimentos, sanitarios ni mobiliario de playa.

La medida fue promovida por el alcalde Diego Castañón Trejo como parte de una estrategia para atraer más visitantes al destino turístico, tras una baja en la afluencia. En un video compartido en redes sociales, el edil insistió en que no se cobra entrada para disfrutar del mar, aunque los visitantes deberán llevar todo lo necesario.