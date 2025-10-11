Acceso libre a playas de Tulum… pero sin agua, sombrillas ni comida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal de Tulum anunció un programa de acceso libre a todas las playas, sin embargo, este beneficio no incluye ningún tipo de servicio, como sombrillas, alimentos, sanitarios ni mobiliario de playa.
La medida fue promovida por el alcalde Diego Castañón Trejo como parte de una estrategia para atraer más visitantes al destino turístico, tras una baja en la afluencia. En un video compartido en redes sociales, el edil insistió en que no se cobra entrada para disfrutar del mar, aunque los visitantes deberán llevar todo lo necesario.
En la grabación, un turistero local agradece la iniciativa, asegurando que el objetivo es recordar a todos que las playas mexicanas son públicas. Sin embargo, el acceso sin costo se limita al uso del espacio, y no implica comodidades o facilidades.
La decisión llega tras múltiples quejas en redes sociales por parte de turistas —nacionales e internacionales— sobre precios elevados y mal servicio en Tulum.
Aunque la propuesta busca reforzar la imagen de Tulum como un destino abierto a todos, la ausencia de servicios genera dudas sobre la experiencia real que vivirán los visitantes que opten por estas zonas.
BCT