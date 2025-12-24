Absuelven a El Mochaorejas del delito de secuestro; no podrá salir de prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una reciente resolución judicial volvió a colocar en el centro del debate público el caso de Daniel Arizmendi López, alias El Mochaorejas, considerado uno de los secuestradores más notorios en la historia reciente de México.
Una jueza federal determinó absolverlo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y ordenó su liberación inmediata únicamente por esa causa penal, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad directa.
De acuerdo con información publicada por Milenio, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concluyó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad directa de Arizmendi López en ese delito específico.
Aunque en el expediente se incluyen testimonios y descripciones detalladas del secuestro ocurrido en 1997 -incluida la mutilación de una oreja de la víctima-, la juzgadora explicó que no existió una imputación directa que permitiera establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que vincularan plenamente al acusado.
La sentencia subraya que, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Al no cumplirse este estándar, la jueza determinó absolverlo del delito de secuestro, pese a la gravedad de los hechos narrados en el proceso, según detalló Milenio.
La juzgadora sí encontró responsable a El Mochaorejas del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, imponiéndole una pena de ocho años de prisión y una multa económica. Sin embargo, debido a que Arizmendi López ha permanecido en prisión durante 27 años, se consideró que dicha pena ya fue cumplida.
Por ello, se ordenó su libertad inmediata únicamente respecto a esta causa penal, sin que ello implique su salida del penal, ya que enfrenta otros procesos y condenas vigentes.
El fallo fue notificado al director del Cefereso 14 en Durango. Además, recientemente un Tribunal Federal otorgó un amparo a Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental de Arizmendi, quien fue detenida junto con él en 1998. Su proceso deberá resolverse ahora en el fuero común.
