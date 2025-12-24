Absuelven a El Mochaorejas del delito de secuestro; no podrá salir de prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una reciente resolución judicial volvió a colocar en el centro del debate público el caso de Daniel Arizmendi López, alias El Mochaorejas, considerado uno de los secuestradores más notorios en la historia reciente de México.

Una jueza federal determinó absolverlo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y ordenó su liberación inmediata únicamente por esa causa penal, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad directa.

De acuerdo con información publicada por Milenio, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concluyó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad directa de Arizmendi López en ese delito específico.

Aunque en el expediente se incluyen testimonios y descripciones detalladas del secuestro ocurrido en 1997 -incluida la mutilación de una oreja de la víctima-, la juzgadora explicó que no existió una imputación directa que permitiera establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que vincularan plenamente al acusado.