¡Abrígate! Más de 10 frentes fríos aún afectarán al país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque febrero ya comenzó y la primavera se acerca, el frío no da tregua en buena parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aún se esperan varios frentes fríos más antes de dar por terminada la temporada invernal.

A pesar de que marzo marca el cambio estacional hacia la primavera, el SMN advirtió que el frío podría extenderse incluso hasta el mes de abril, debido a la llegada de nuevos sistemas frontales.

De los 48 frentes fríos pronosticados para la temporada 2023-2024, México ha registrado hasta ahora 33, incluyendo tres tormentas invernales.

Esto significa que aún faltan al menos 15 sistemas frontales por ingresar al país, los cuales podrían generar lluvias, descenso de temperatura e incluso caída de nieve o aguanieve, principalmente en el norte de la República Mexicana.