México

¡Abrígate! Más de 10 frentes fríos aún afectarán al país

El SMN advierte que el invierno podría extenderse hasta abril
Van 33 frentes fríos, pero se esperan 48 en total esta temporada
Van 33 frentes fríos, pero se esperan 48 en total esta temporadaACG
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque febrero ya comenzó y la primavera se acerca, el frío no da tregua en buena parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aún se esperan varios frentes fríos más antes de dar por terminada la temporada invernal.

A pesar de que marzo marca el cambio estacional hacia la primavera, el SMN advirtió que el frío podría extenderse incluso hasta el mes de abril, debido a la llegada de nuevos sistemas frontales.

De los 48 frentes fríos pronosticados para la temporada 2023-2024, México ha registrado hasta ahora 33, incluyendo tres tormentas invernales.

Esto significa que aún faltan al menos 15 sistemas frontales por ingresar al país, los cuales podrían generar lluvias, descenso de temperatura e incluso caída de nieve o aguanieve, principalmente en el norte de la República Mexicana.

El SMN detalló que el impacto del frío no es uniforme en todo el país. Algunas regiones son más vulnerables durante esta fase de transición climática:

  • Zonas de mayor riesgo: Noroeste y norte del país (incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas).

  • Zonas de baja frecuencia: Occidente y centro del país, donde los sistemas serán más esporádicos.

Ante la persistencia del clima gélido, el SMN hace un llamado a no bajar la guardia y mantener las siguientes precauciones:

  • Abrigar bien a niños y adultos mayores.

  • Usar calefactores con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

  • Extremar cuidados en tramos carreteros por posibles congelamientos.

  • Consultar información actualizada en fuentes oficiales como Conagua y Protección Civil.

Aunque el centro del país tiende a experimentar menos frentes fríos en esta etapa, se recomienda especial atención en zonas altas como la Meseta Purépecha, Zitácuaro y municipios colindantes con el Estado de México, donde aún pueden registrarse mañanas con heladas.
Te puede interesar:
Calor histórico en enero y más sequía en camino, alerta el SMN
Van 33 frentes fríos, pero se esperan 48 en total esta temporada

RPO

Frío
Servicio Meteorológico Nacional
Frentes Fríos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com