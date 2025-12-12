¡Abrígate! Frente frío 21 impactará el norte y noreste de México este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 21 ingresará al norte y noreste del país este sábado 13 de diciembre de 2025, lo que provocará rachas de viento de hasta 60 km/h, lluvias intensas y descenso de temperaturas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno interactuará con una corriente en chorro subtropical, lo que intensificará sus efectos en estados como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en zonas del Golfo de México y mar Caribe. En el sureste del país, especialmente en Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Yucatán, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (hasta 75 mm).

En tanto, estados como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Michoacán también podrían presentar intervalos de chubascos, mientras que el viento se intensificará en zonas como el istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se prevén rachas de entre 40 y 60 km/h.

🚨 El SMN advirtió que las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, deslaves y posibles inundaciones en zonas bajas, así como derribo de árboles y anuncios publicitarios a causa de los fuertes vientos.