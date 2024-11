Abogado de Fofo Márquez explica porqué abandonó el caso

“Platicamos y creemos que lo mejor o lo más conveniente era que yo ya no continuara y esto en especial fue por una sola razón, la estrategia. La estrategia que yo estaba planteando no era lo que ellos buscaban, era una estrategia muy focalizada para dejar que el asunto no estuviera en manos de la justicia local”.

Finalmente, el abogado dejó en claro que llevarlo a juicio fue una decisión muy peligrosa, por lo que mantuvo su postura de no hacerlo, debido al riesgo que se corría.

