Abaten a presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado tras enfrentamiento en Colima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los tres atacantes que habrían asesinado a la tía y prima de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas del orden, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima.

El operativo tuvo lugar la tarde del sábado, luego de que las autoridades localizaran el vehículo en el que presuntamente huyeron los agresores, un Chevrolet Groove azul, en la colonia Punta Diamante del municipio de Villa de Álvarez. Al acercarse al sitio, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento donde murieron los tres sospechosos. Un agente de la Fiscalía resultó lesionado, aunque se reporta fuera de peligro.

Horas antes, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, se reportó el homicidio de dos mujeres en un domicilio de la colonia Placetas Estadio, en Colima capital. Las víctimas fueron identificadas como Eugenia Delgado Guízar y Sheila María Amezcua Delgado, tía y prima del funcionario federal.

La información fue confirmada por el propio Mario Delgado a través de sus redes sociales:

“Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio”.