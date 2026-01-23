Abandonan tigre de bengala en predio del Edomex; Profepa lo asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Cuautitlán Izcalli brindó acompañamiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante el rescate de un tigre de bengala que fue localizado en la colonia Hacienda del Parque.
De acuerdo con la Profepa, el ejemplar fue abandonado por personas encapuchadas dentro de un predio que operaba como Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), el cual no contaba con las condiciones ni la autorización necesarias para resguardar a una especie de alto riesgo.
El tigre de bengala se encuentra enlistado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su posesión y manejo están estrictamente regulados.
Tras el aseguramiento del felino, un médico veterinario realizó una valoración de su estado de salud, para posteriormente trasladarlo a un sitio que cuenta con un plan de manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Profepa informó que el personal responsable del predio presentará una denuncia ante el Ministerio Público, mientras que la dependencia federal colaborará en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Asimismo, autoridades municipales resguardaron el perímetro durante el operativo, como parte de las acciones para garantizar la seguridad de los vecinos y el bienestar del ejemplar, el cual será reubicado en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el estado de Puebla.
