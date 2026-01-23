Abandonan tigre de bengala en predio del Edomex; Profepa lo asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Cuautitlán Izcalli brindó acompañamiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante el rescate de un tigre de bengala que fue localizado en la colonia Hacienda del Parque.

De acuerdo con la Profepa, el ejemplar fue abandonado por personas encapuchadas dentro de un predio que operaba como Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), el cual no contaba con las condiciones ni la autorización necesarias para resguardar a una especie de alto riesgo.