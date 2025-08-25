Abandonan bebé en Metro de CDMX; es rescatado por policías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un bebé recién nacido fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser hallado en estado de abandono en los sanitarios de la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro, en la alcaldía Iztapalapa.

La intervención se dio luego de que, a través de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, los policías fueran alertados por el llanto del menor en la zona de baños públicos.

Al llegar al sitio, ubicado sobre calzada Ermita Iztapalapa y calle San Felipe, los oficiales localizaron al bebé envuelto en una cobija, sobre el piso. Uno de los policías utilizó su chamarra para cubrirlo y fue trasladado de inmediato en una patrulla a un hospital para recibir atención médica especializada.

Actualmente, las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia del lugar para identificar a los padres o responsables. Además, el Ministerio Público ya fue notificado para continuar con las investigaciones y resguardar al menor conforme a la ley.