Abandonan a recién nacido en iglesia de Tultitlán la noche de Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un recién nacido fue abandonado la noche del 25 de diciembre en la jardinera de la parroquia San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, feligreses que asistían a misa escucharon el llanto del bebé y, al localizarlo, dieron aviso inmediato al párroco del lugar. Minutos después, elementos de la policía municipal y personal de Protección Civil acudieron a la iglesia para brindar apoyo.

El menor fue resguardado y trasladado al Hospital ISSSTE Bicentenario, donde recibió atención médica. Hasta el momento, se reporta estable y en observación.