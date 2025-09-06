Abandonan a otra recién nacida en CDMX; se reporta grave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una bebé prematura, de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue abandonada en la vía pública en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, donde fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes la trasladaron de inmediato a un hospital. Su estado de salud fue reportado como grave pero estable.
De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron sobre la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial, luego de que un ciudadano que paseaba en bicicleta escuchó el llanto de un bebé y alertó a las autoridades.
Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la recién nacida envuelta en una chamarra roja con manchas hemáticas. Mientras esperaban a los servicios médicos, los policías tomaron al bebé en brazos para resguardarlo del frío y tratar de tranquilizar su llanto.
Paramédicos que acudieron al llamado la trasladaron de inmediato al área de trauma de choque del hospital más cercano, donde fue diagnosticada con:
25 semanas de gestación (pretérmino extremo)
Síndrome de dificultad respiratoria
Riesgo de sepsis por parto
Las autoridades capitalinas ya iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables del abandono, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público para la investigación correspondiente y determinar el resguardo legal de la menor.
Este caso se suma a otros episodios registrados en la Ciudad de México en las últimas semanas. El pasado 28 de agosto falleció una menor que había sido encontrada en los baños públicos de la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro. A pesar de recibir atención médica en el Hospital Pediátrico de Legaria, la bebé no sobrevivió debido a complicaciones como hemorragia intraventricular y daño cerebral severo.
Asimismo, el 23 de agosto, un bebé de cuatro meses fue abandonado en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Fue rescatado por la policía y, posteriormente, se detuvo a una pareja presuntamente implicada en los hechos.
mrh