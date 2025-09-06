Abandonan a otra recién nacida en CDMX; se reporta grave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una bebé prematura, de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue abandonada en la vía pública en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, donde fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes la trasladaron de inmediato a un hospital. Su estado de salud fue reportado como grave pero estable.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron sobre la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial, luego de que un ciudadano que paseaba en bicicleta escuchó el llanto de un bebé y alertó a las autoridades.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la recién nacida envuelta en una chamarra roja con manchas hemáticas. Mientras esperaban a los servicios médicos, los policías tomaron al bebé en brazos para resguardarlo del frío y tratar de tranquilizar su llanto.