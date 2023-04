A un año, ¿cómo está la investigación por el feminicidio de Debanhi?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se cumple un año de que localizaron el cuerpo de Debanhi Escobar Bazaldua en una cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León, y aún no hay justicia para la joven y sus padres que continúan firmes en el caso.

“Parece que fue ayer que salió de la casa y todavía no lo asimilamos. No hemos tenido un duelo porque no se ha encontrado a los presuntos responsables, sentimos que nuestra hija no está descansando en paz porque no ha habido justicia”, comentó Mario Escobar en una entrevista para CNN.

Pese a que las condiciones de su muerte no han sido esclarecidas del todo, el padre de Debanhi asegura que su hija, además de ser privada de su libertad, fue violentada y sofocada por más de dos personas.

De acuerdo a las autoridades, la causa de muerte fue un golpe en la cabeza, y es que incluso el Servicio Médico Forense, informó en su momento que Debanhi no tenía agua en los pulmones, ya que la cisterna tenía solo unos 90 centímetros de agua. Además, el coordinador del Semefo, Eduardo Villagómez Jasso, dijo que, según los registros, la data de muerte era entre cinco días a dos semanas, y además, la joven habría alcanzado a pararse en el interior de la cisterna.

Tres meses después una segunda autopsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México determinó que Debanhi Escobar murió de asfixia por sofocación, y no encontraron hallazgoz de violencia sexual.

Cabe mencionar que para los padres de Debanhi, la joven fue plantada en el hotel.

En una entrevista para el diario El País, Mario Escobar, compartió que hasta la fecha no hay detenidos y los avances en las investigaciones han sido pocos e insuficientes como para detener a alguien.

Sin embargo, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, sostienene que están cerca de conocer la verdad, pero también denunciaron que la Fiscalía de Nuevo León solo ha garantizado los derechos de los feminicidas, y tras un año de la muerte de Debanhi, poco han servido las reuniones con funcionarios para esclarecer el caso.

“A los que están relacionados con la muerte de nuestra hija les decimos que estamos cerca de ustedes, lo que le hicieron a Debanhi y la manera en la nos la entregaron no fue humana y pagarán por eso (…)”.

EA