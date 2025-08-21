¡A trabajar en pijama! Home office podría ser tu nuevo derecho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El trabajo remoto podría dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho legal para miles de trabajadores en México. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a comisiones una iniciativa que plantea permitir el home office hasta dos días por semana.

La propuesta, impulsada por la diputada federal Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, busca reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas que desempeñen funciones que no requieran presencia física puedan optar por el teletrabajo dos días por semana.