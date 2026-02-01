‘¡A trabajar con la gente!’: Sheinbaum llama la atención a morenistas de Baja California

El mensaje fue captado en un video que posteriormente se filtró a medios de comunicación y circuló ampliamente en redes sociales, mostrando a la mandataria federal dirigiéndose con firmeza al grupo de representantes.

Entre los presentes se encontraban el senador y exalcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles; la diputada local Evelyn Sánchez; y la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, además de otros funcionarios morenistas aún no identificados.

El encuentro fue parte de un evento cerrado al público general, en el que solo participaron jornaleros agrícolas de la región, como parte del impulso federal a políticas de justicia social en comunidades rurales.

