A propósito del Buen Fin...

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Buen Fin representa una oportunidad para la adquisición de productos y servicios a bajo costo; no obstante, y debido a la falta de planeación, puede también desestabilizar las finanzas personales. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del Inegi reveló que el 34.8% de los mexicanos “prefiere gastar el dinero que ahorrarlo para el futuro”, en tanto que alrededor del 30% no considera cuidadosamente si puede pagar algo antes de comprarlo.

De acuerdo con esta encuesta, que se levantó en 2021, el 47.4% de los mexicanos no pudo cubrir sus gastos mensuales en el último año; en tanto que el 33.4% de los ciudadanos no llevó un registro de sus gastos del hogar; dicho porcentaje equivale a 27 millones 914 mil 643 personas que no llevan a cabo una planeación de sus ingresos y egresos.

Información del Inegi mostró que, cada trimestre, los michoacanos destinan el 38.36% de sus ingresos a la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco, lo cual representa que cada persona gasta, en promedio, 3 mil 405 pesos trimestrales para satisfacer estas necesidades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el segundo rubro en el que más gasta la población en la entidad es en el transporte; en la adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos; así como en las comunicaciones. Se estima que cada ciudadano desembolsa mil 606 pesos en dichos conceptos, cada tres meses.

La compra de vestido y calzado representa un gasto trimestral de 386 pesos por persona, que a nivel de hogar significan mil 406 pesos en el mismo periodo.

Las y los michoacanos desembolsan alrededor de 715 pesos cada tres meses en el pago de servicios de educación, artículos educativos, artículos de esparcimiento y otros gastos de entretenimiento; mientras que, durante el mismo periodo, destinan 668 pesos en cuidados personales, accesorios y gastos diversos.

Las compras por Internet toman cada vez más relevancia en Michoacán. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), en la entidad hay 2 millones 941 mil 337 personas usuarias de Internet; el 28.8% utiliza la web para comprar productos o servicios, esto es, 847 mil 829 usuarios virtuales.

Mientras que 26.1% de los usuarios de Internet en Michoacán hace uso de su conexión para llevar a cabo operaciones bancarias en línea; dicho porcentaje representa a 768 mil 514 personas.

EA