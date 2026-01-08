A proceso, presunto miembro de la secta Lev Tahor; sustraen menores para matrimonios forzados, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Yoel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, bajo la hipótesis de matrimonios forzados, informó la dependencia federal.
Según las investigaciones del Ministerio Público Federal (MPF), Yoel “N” posiblemente forma parte de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, con operaciones en países como Israel, Nueva York, Guatemala y México.
El grupo ha sido señalado por sustraer menores de edad de sus lugares de origen para unirlos en matrimonios con adultos del mismo grupo.
La audiencia judicial, celebrada recientemente, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal en Tapachula, Chiapas, donde reside. El juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Como se recordará, Yoel “N” fue detenido en Chiapas a finales de 2025, tras una orden de aprehensión ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, con apoyo de la SSPC.
rmr