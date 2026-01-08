A proceso, presunto miembro de la secta Lev Tahor; sustraen menores para matrimonios forzados, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Yoel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, bajo la hipótesis de matrimonios forzados, informó la dependencia federal.

Según las investigaciones del Ministerio Público Federal (MPF), Yoel “N” posiblemente forma parte de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, con operaciones en países como Israel, Nueva York, Guatemala y México.