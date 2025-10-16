A proceso Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; juez desestima alegato de brote psicótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton “N” por los delitos de homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur y tentativa de homicidio contra un trabajador del mismo centro educativo.

La audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión se llevó a cabo el pasado sábado, iniciando a las 15:36 horas, con una duración aproximada de 50 minutos. Como resultado, la autoridad judicial ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

Durante la diligencia, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía deberá reunir los elementos probatorios que sustenten la acusación formal contra Ashton.

En un giro relevante del caso, la defensa legal —encabezada por el abogado David Retes— intentó presentar peritajes psiquiátricos para demostrar que el acusado padece un trastorno mental. Sin embargo, el juez desestimó dicha solicitud, por lo que el estado de salud mental del imputado no será considerado, por ahora, como factor modificatorio de su situación jurídica.