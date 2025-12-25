A partir de 2026, bancos pedirán INE y huella para retirar dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México exigirán nuevos requisitos a quienes realicen depósitos o retiros en efectivo por montos iguales o superiores a 140 mil pesos en ventanilla, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

La medida fue anunciada por Emilio Romano, presidente de la ABM, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad financiera, frenar operaciones ilícitas con grandes sumas en efectivo y avanzar hacia la digitalización de la economía.

Las operaciones bancarias que requerirán identificación oficial vigente son:

Depósitos en efectivo en ventanilla ≥ 140 mil pesos

Retiros en efectivo en ventanilla ≥ 140 mil pesos

Para estas transacciones, los clientes deberán presentar documentos como la credencial para votar del INE o el pasaporte mexicano. Además, algunos bancos podrían pedir datos biométricos adicionales, como huella digital o reconocimiento facial, según sus políticas internas y capacidades tecnológicas.