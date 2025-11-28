A España más cerca: Iberojet lanza el primer vuelo directo Querétaro-Madrid

Aunque el vuelo despegará desde Querétaro, su impacto abarcará a todo el Bajío mexicano, con beneficios para estados como Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán.

Durante la presentación oficial, la directora de hospitalidad y turismo, Jazmin Quiroz, subrayó que esta conexión fortalece la dinámica de visitantes y abre la puerta a nuevas alianzas. “Querétaro se suma a esta gran visión… es importante seguir impulsando la llegada de turistas y la derrama económica”, expresó.

Por su parte, Fernando Olivera Rocha, ex secretario estatal, destacó que esta ruta permitirá que viajeros europeos recorran múltiples destinos del Bajío. “Un turista que viaja 11 horas no se queda en una ciudad, busca conocer lo más que pueda. Queremos que el Bajío se convierta en una región turística clave para Europa”, comentó.

Hasta ahora, los vuelos directos a Europa solo estaban disponibles desde CDMX, Cancún, Monterrey y Guadalajara. Con esta nueva ruta, el Bajío se suma al mapa internacional de conexiones aéreas, posicionándose como un corredor turístico de alto potencial.

