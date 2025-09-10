A 5 meses de la tragedia en el Axe Ceremonia, familia denuncia impunidad de autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de cinco meses de la tragedia ocurrida durante el festival AXE Ceremonia 2025, en la Ciudad de México, la familia de Citlali Berenice Giles —una de las víctimas mortales— denunció públicamente que continúan enfrentando un proceso lleno de obstáculos, negligencia y encubrimiento por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.
En un pronunciamiento reciente, la familia Giles Rivera aseguró que, pese a las promesas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de que “no habría impunidad”, sus solicitudes han sido sistemáticamente negadas, aun cuando han sido presentadas con fundamentos legales, hechos y documentación probatoria.
“Ambas [empresas] deben responder por las omisiones y negligencias que costaron vidas. En lugar de investigar con seriedad, hemos enfrentado indiferencia, retrasos y un trato revictimizante por parte de funcionarios de la Fiscalía, quienes han minimizado pruebas contundentes y se han negado a actuar con imparcialidad. Esto constituye un acto de violencia institucional hacia nuestra familia”, señalaron en un comunicado.
La familia acusa directamente a la coorganizadora del festival y a Servicios de Protección Privada Lobo S.A. de C.V. (LOBO), encargada de la seguridad del evento, de ser responsables por omisiones graves durante el festival, las cuales derivaron en el fallecimiento de Citlali.
Además, denunciaron que la fiscal a cargo del caso y su superiora han favorecido a dichas empresas, incurriendo en parcialidad y falta de transparencia.
Solicitaron en su momento dos audiencias por omisiones de la Fiscalía; sin embargo, informaron que el pasado 2 de septiembre la autoridad intentó judicializar la carpeta de manera expedita, generando una audiencia sin fundamento legal, lo cual consideran un intento por cerrar el caso de forma irregular.
“No buscamos venganza: exigimos justicia, verdad y asumir la responsabilidad, un perdón. Lo hacemos por Citlali Berenice y por todas las familias que nunca deberían vivir un dolor como este”, expresaron.
Finalmente, hicieron un llamado para sentar un precedente legal que impida que futuras ediciones de eventos masivos pongan en riesgo la vida de miles de jóvenes por la negligencia empresarial y la complicidad institucional.
mrh