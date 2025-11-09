A 15 años del caso Paulette, supuesto primo rompe el silencio y cuestiona la versión oficial

A través de su publicación, Aldo menciona que, aunque su familia le pidió silencio durante años, ahora decidió hablar debido a su alcance en redes sociales:

“He hablado de esto, pero el que lo haga justo ahora con mi número de seguidores actual, tiene más peso"

También acusó presiones para no hablar del tema en el pasado, pues “afectaba la imagen y los negocios del apellido”. Aclaró que su postura no busca atención ni desviar la mirada de otros temas, sino rendir justicia a su prima.