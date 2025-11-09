A 15 años del caso Paulette, supuesto primo rompe el silencio y cuestiona la versión oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 15 años del caso que conmocionó a México, Aldo Farah Navarro, quien se identificó como primo de Paulette Gebara Farah, compartió públicamente un mensaje en redes sociales donde asegura que no cree que la muerte de su prima haya sido un accidente, y cuestiona el trato preferencial que, según él, recibieron sus padres por parte del gobierno.
El caso de Paulette, una niña de 4 años de edad con discapacidad motriz, fue reportado como desaparición en marzo de 2010 y, nueve días después, su cuerpo fue encontrado en su propia cama. La versión oficial indicó que se trató de una muerte accidental, pero la narrativa fue ampliamente criticada por la opinión pública y por expertos en criminología.
A través de su publicación, Aldo menciona que, aunque su familia le pidió silencio durante años, ahora decidió hablar debido a su alcance en redes sociales:
“He hablado de esto, pero el que lo haga justo ahora con mi número de seguidores actual, tiene más peso"
También acusó presiones para no hablar del tema en el pasado, pues “afectaba la imagen y los negocios del apellido”. Aclaró que su postura no busca atención ni desviar la mirada de otros temas, sino rendir justicia a su prima.
El entonces procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, concluyó que Paulette murió asfixiada accidentalmente, sin que se presentaran cargos penales. Sin embargo, múltiples inconsistencias en la investigación —como el hallazgo tardío del cuerpo en una cama ya revisada— han alimentado teorías de encubrimiento.
Aldo Farah menciona que aún hay tiempo para que el caso se reabra y se investigue de forma justa, incluso sugiere que el gobierno actual podría retomar el expediente.
