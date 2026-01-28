¿Aún sin pareja? A lo mejor el amor está en Guanajuato y por eso vuelve el Soltero Fest

Con solo elegir un color al llegar, los asistentes podrán comunicar claramente su intención:

❤️ Rojo: Buscando ligar, abierto a lo que surja.

🤍 Blanco: Para convivir y dejar que las cosas fluyan.

🖤 Negro: Solo a mirar y disfrutar del ambiente.

La idea es clara: evitar malentendidos y hacer más fácil la convivencia en un entorno de fiesta, música y buena vibra.

Sin rodeos ni confusiones, el evento promete noches memorables y un ambiente abierto a nuevas amistades... o algo más.

El Soltero Fest ha ganado popularidad por su enfoque relajado y divertido, y en su edición 2026 promete superar expectativas.

La sede será nuevamente el centro de Guanajuato capital, conocida por su atmósfera vibrante y calles llenas de vida.

Es de mencionar que también en redes sociales se ha dicho que habrá una edición especial del Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero, sin embargo, en la página oficial no aparece dicha fecha hasta el momento de esta redacción (2:06 pm).