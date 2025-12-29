Aún en hospitalización, 36 personas tras accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Según el reporte oficial, agentes del Ministerio Público Federal, policías ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal han sido desplegados en la zona del siniestro.

El personal pericial trabaja en labores de criminalística de campo, ingeniería civil, arquitectura, seguridad industrial y tránsito terrestre, en coordinación con autoridades estatales, Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la propia Semar.

La FGR subrayó que su prioridad es esclarecer las causas del accidente con base en un enfoque científico que ponga a las víctimas al centro de la investigación. Entre las acciones ya realizadas están entrevistas a testigos, inspecciones del tren y del lugar, así como el levantamiento de indicios para los dictámenes periciales.

