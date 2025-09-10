987 mmdp a programas sociales: “es un presupuesto histórico”, afirma secretario de Hacienda sobre Paquete 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Hacienda, Édgar Amador, presentó el Paquete Económico 2026, al que calificó como un "presupuesto histórico" por su alcance social, económico y fiscal.
Durante la presentación oficial del documento, el funcionario federal enfatizó que este paquete cumple con el objetivo de poner "primero a los pobres", al destinar un monto sin precedentes de 987 mil millones de pesos a los programas del Bienestar, equivalentes a más de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para garantizar los apoyos sociales que benefician a 82% de las familias mexicanas.
“Es un presupuesto histórico”, sostuvo Amador, al destacar que la economía mexicana es fuerte y estable, con una inflación a la baja y niveles de desempleo que siguen disminuyendo.
Asimismo, subrayó que 13.4 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años, lo que refleja, dijo, el impacto positivo de las políticas públicas implementadas desde la pasada administración.
En este contexto, recordó que la Secretaría de Hacienda continúa apoyando el saneamiento de la deuda de Pemex, generada en "los periodos neoliberales", y detalló cómo esta ha sido saldada parcialmente desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el Paquete Económico 2026 garantiza la continuidad de los programas sociales, además de incrementar la inversión en Salud e infraestructura.
Añadió que, al mismo tiempo, el gobierno reduce el gasto administrativo, “sin afectar lo que hace”.
Finalmente, se indicó que los ingresos por Aduanas aumentarán, fortaleciendo el Plan México, estrategia de desarrollo económico impulsada desde el Ejecutivo federal.
RYE-