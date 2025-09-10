987 mmdp a programas sociales: “es un presupuesto histórico”, afirma secretario de Hacienda sobre Paquete 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Hacienda, Édgar Amador, presentó el Paquete Económico 2026, al que calificó como un "presupuesto histórico" por su alcance social, económico y fiscal.

Durante la presentación oficial del documento, el funcionario federal enfatizó que este paquete cumple con el objetivo de poner "primero a los pobres", al destinar un monto sin precedentes de 987 mil millones de pesos a los programas del Bienestar, equivalentes a más de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para garantizar los apoyos sociales que benefician a 82% de las familias mexicanas.

“Es un presupuesto histórico”, sostuvo Amador, al destacar que la economía mexicana es fuerte y estable, con una inflación a la baja y niveles de desempleo que siguen disminuyendo.