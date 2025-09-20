40 mil personas reciben a la presidenta de México Claudia Sheinbaum en Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Chiapas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el objetivo es hacer de Tapachula el centro del país y de Centroamérica, a través de la construcción de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) que ya están en licitación por parte de la Secretaría de Marina; la modernización del Puerto Chiapas y la conclusión en 2026 de la Línea K, conocida como la Línea de la Transformación del Tren Interoceánico que va de Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas.

"Es muy importante el desarrollo de esta zona, quiere decir industrialización de diferentes formas y hacer de Tapachula —que ya lo es, pero es la visión— el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país, la primera frontera. La Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar aquí en Tapachula, que junto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años", anunció ante 40 mil personas en el Estadio Olímpico de Tapachula.