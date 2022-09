3 años del ataque a María Elena Ríos; víctima acusa a Alejandro Murat de proteger a agresor

A tres años del cobarde ataque, aún no se ha hecho justicia pues uno de los agresores sigue libre. Hasta la fecha han sido detenidos cuatro presuntos involucrados en el ataque, pero uno de ellos murió en prisión. Se trata de Ponciano H., quien presuntamente fue contratado por Vera Carrizal para cometer el ataque, es decir sería autor material del hecho.

Tras su recuperación inmediata la joven oaxaqueña ha alzado la voz y no ha dejado de pedir nada que no merezca, justicia. "La justicia para mi no llega, porque justicia par mi es sentenciar a mis agresores a todos, que ninguno siga libre", dijo.