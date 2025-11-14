2004: Cuando México marchó vestido de blanco para exigir seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Era el 27 de junio del 2004, y con pancartas, vestimenta blanca y rostros llenos de indignación, más de un millón de personas salieron a marchar en la Ciudad de México exigiendo lo más básico: seguridad. La llamada “Marcha Blanca” se convirtió en uno de los mayores actos de protesta civil del México moderno.

Bajo el lema “¡Ya basta!”, la ciudadanía respondió a una oleada de secuestros y homicidios que vivía el país. Aunque fue organizada por grupos civiles, la convocatoria encontró eco nacional: desde empresarios hasta familias enteras salieron a la calle pidiendo paz.

En aquel entonces, Vicente Fox Quesada era presidente de México (2000–2006). Mientras tanto, la jefatura de gobierno de la capital recaía en Andrés Manuel López Obrador.