¿186 millones perdidos? Ana Guevara bajo investigación

Según el informe de la ASF, la Conade bajo el mando de Guevara —quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024— no ha podido aclarar observaciones señaladas desde hace más de cinco años, especialmente las derivadas de una auditoría forense (117-DS), la cual busca evidencia con valor penal y no solo administrativo.

En este contexto, el actual titular de la Conade, el también exatleta olímpico Rommel Pacheco, confirmó públicamente la existencia de carpetas de investigación activas contra Guevara, y aseguró que la nueva administración trabaja para transformar el organismo en una institución más transparente y funcional.