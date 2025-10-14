México

¿186 millones perdidos? Ana Guevara bajo investigación

La Auditoría Superior de la Federación denunció un presunto fraude por 186 millones en la Conade
Ana Gabriela Guevara dirigió el organismo entre 2019 y 2024
Ana Gabriela Guevara dirigió el organismo entre 2019 y 2024Mexsport
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ana Gabriela Guevara, una de las figuras más emblemáticas del deporte mexicano, enfrenta uno de los momentos más oscuros de su trayectoria pública: fue denunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un presunto desfalco millonario durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), señala posibles irregularidades por 186 millones de pesos, relacionados con licitaciones presuntamente amañadas y exigencias de pagos indebidos para acceder a contratos gubernamentales.

Según el informe de la ASF, la Conade bajo el mando de Guevara —quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024— no ha podido aclarar observaciones señaladas desde hace más de cinco años, especialmente las derivadas de una auditoría forense (117-DS), la cual busca evidencia con valor penal y no solo administrativo.

En este contexto, el actual titular de la Conade, el también exatleta olímpico Rommel Pacheco, confirmó públicamente la existencia de carpetas de investigación activas contra Guevara, y aseguró que la nueva administración trabaja para transformar el organismo en una institución más transparente y funcional.

Te puede interesar:
¡Las atraparon! Comerciantes rapan y exhiben a tres presuntas ladronas en tianguis de Puebla
Ana Gabriela Guevara dirigió el organismo entre 2019 y 2024

RPO

Ana Guevara
fraude Conade

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com