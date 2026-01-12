¡106 lobos marinos liberados! Profepa y Cabet formalizan alianza en su defensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de reforzar las acciones de protección de la vida silvestre marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmó un convenio de concertación con la asociación civil Cabet Cultura y Ambiente, A.C., luego de diez años de colaboración continua en el rescate de lobos marinos en el Golfo de California.

Este convenio establece los mecanismos de colaboración para dar seguimiento a tareas de monitoreo, investigación, conservación, capacitación y desenmalle de ejemplares de lobo marino (Zalophus californianus), especie protegida bajo la NOM-059-Semarnat-2010, principalmente afectada por redes de pesca, basura marina, pesticidas y la escasez de alimento.

La acción de desenmallar consiste en liberar a ejemplares atrapados en plásticos, cuerdas, redes u otros materiales, evitando que mueran por asfixia, heridas o desnutrición.

Esta alianza surgió en noviembre de 2015 con el primer desenmalle conjunto realizado por Profepa y Cabet, en coordinación con Semar, Conanp, The Marine Mammal Center y otros actores. Desde entonces, el proyecto “Rescate de Lobos Marinos” ha permitido liberar a 106 ejemplares en estos 10 años, gracias a un protocolo de actuación y la creación de grupos de trabajo a lo largo del litoral del Golfo.

Tan solo en 2025 se logró un récord de 35 desenmalles, con apoyo de organizaciones como Pesca ABC, Sea Shepherd, veterinarios y personal capacitado.

Profepa informó que seguirá atendiendo el problema del enmalle en coordinación con comunidades pesqueras, la academia y organizaciones civiles, al considerarlo una amenaza crítica para la supervivencia de múltiples especies marinas.

