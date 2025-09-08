10 muertos y varios heridos tras el accidente de autobús embestido por tren

El automotor fue arrastrado varios metros sobre las vías férreas y tras el impacto perdieron la vida siete mujeres, así como tres masculinos y los demás tripulantes resultaron lesionados.

Al ver el transporte siniestrado, civiles se sumaron a las labores de ayuda y alertaron al número de emergencias, después arribaron socorristas de Jocotitlán, Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, quienes otorgaron los primeros auxilios a los sobrevivientes, cuatro de ellos sufrieron daños de gravedad y fueron canalizados de urgencia al Hospital Adolfo López Mateos, localizado en Toluca.