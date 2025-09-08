México

10 muertos y varios heridos tras el accidente de autobús embestido por tren

Algunas de las víctimas son vecinas de las comunidades de San Nicolás Guadalupe, Ranchería La Soledad, El Tunal, Purísima Concepción Mayorazgo, San José del Rincón Centro
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un autobús de pasajeros de la línea "Herradura de Plata (HP)" fue embestido por el ferrocarril durante la mañana de este lunes sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, hecho que dejó 10 muertos y al menos 45 heridos, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate.

10 muertos y varios heridos tras el accidente de autobús embestido por tren

Trascendió que el mencionado vehículo, con número económico 6002, había salido de la población de San Felipe del Progreso y se dirigía a la Ciudad de México (CDMX), pero al llegar a la Zona Industrial del municipio de Atlacomulco, Estado de México, presuntamente el operador de la unidad intentó ganarle el paso al tren y se registró la desgracia.

El automotor fue arrastrado varios metros sobre las vías férreas y tras el impacto perdieron la vida siete mujeres, así como tres masculinos y los demás tripulantes resultaron lesionados.

Al ver el transporte siniestrado, civiles se sumaron a las labores de ayuda y alertaron al número de emergencias, después arribaron socorristas de Jocotitlán, Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, quienes otorgaron los primeros auxilios a los sobrevivientes, cuatro de ellos sufrieron daños de gravedad y fueron canalizados de urgencia al Hospital Adolfo López Mateos, localizado en Toluca.

Se supo que de los pacientes restantes, 16 son considerados de segunda prioridad y el resto de tercera prioridad, ellos fueron llevados a nosocomios de Ixtlahuaca, Atlacomulco y Jocotitlán. Contactos allegados al tema indicaron que al parecer el chofer del autobús quedó asegurado y unos oficiales lo pusieron a disposición de la instancia competente.

