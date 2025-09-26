Últimos días del mes del testamento: ahorra dinero y evita heredar problemas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Ya hiciste tu testamento? Septiembre está por terminar y con él se va también la campaña nacional “Mes del testamento”, que ofrece descuentos y asesorías gratuitas para quienes quieran dejar sus asuntos legales en orden y evitar problemas familiares en el futuro.

Contrario a lo que muchos piensan, no necesitas tener casas, terrenos o millones en el banco para hacer un testamento. Basta con querer dejar claro a quién deseas dejar tus bienes —como una casa, un carro o incluso cuentas bancarias— y evitar así conflictos innecesarios entre tus seres queridos.

Durante este mes, muchas notarías ofrecen hasta 50% de descuento en el trámite. Además, si tienes dudas, puedes pedir asesoría gratuita. Hacerlo te ahorra no solo dolores de cabeza, sino también trámites largos y costosos para quienes se quedan. Si no hay testamento, la ley se encarga de repartir tus bienes, pero el proceso puede alargarse por meses o años.

El tipo más común de testamento es el abierto, que se hace ante un notario. No necesitas testigos, a menos que no sepas o no puedas firmar, leer o tengas alguna condición especial.

📌 ¿Qué necesitas para hacer tu testamento?

Identificación oficial

Acta de nacimiento

Tener la edad mínima, que depende del estado donde vivas

El notario redacta el documento con base en lo que le digas, y después se inscribe en el Archivo General de Notarías o el Registro Público de la Propiedad.

💡 Dato útil: Puedes modificar tu testamento cuantas veces quieras. Cada nueva versión invalida la anterior.

🧭 ¿Dónde hacer el trámite?

Puedes buscar la notaría más cercana en:

👉 https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios

🏷️ Costo estimado:

Va de $1,160 a $3,734 pesos, dependiendo del estado y la notaría.

📢 ¡Aprovecha!

La Profeco invita a la población a aprovechar estos últimos días del mes para informarse y dejar todo en regla. Puedes consultar si en tu estado hay jornadas notariales o promociones especiales llamando al Colegio de Notarios local o entrando a:

👉 www.notariadomexicano.org.mx

SHA