México

Últimos días del mes del testamento: ahorra dinero y evita heredar problemas

Notarías ofrecen asesoría gratis y descuentos de hasta 50% para quienes deseen dejar su voluntad por escrito
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Ya hiciste tu testamento? Septiembre está por terminar y con él se va también la campaña nacional Mes del testamento, que ofrece descuentos y asesorías gratuitas para quienes quieran dejar sus asuntos legales en orden y evitar problemas familiares en el futuro.

Contrario a lo que muchos piensan, no necesitas tener casas, terrenos o millones en el banco para hacer un testamento. Basta con querer dejar claro a quién deseas dejar tus bienes —como una casa, un carro o incluso cuentas bancarias— y evitar así conflictos innecesarios entre tus seres queridos.

Durante este mes, muchas notarías ofrecen hasta 50% de descuento en el trámite. Además, si tienes dudas, puedes pedir asesoría gratuita. Hacerlo te ahorra no solo dolores de cabeza, sino también trámites largos y costosos para quienes se quedan. Si no hay testamento, la ley se encarga de repartir tus bienes, pero el proceso puede alargarse por meses o años.

El tipo más común de testamento es el abierto, que se hace ante un notario. No necesitas testigos, a menos que no sepas o no puedas firmar, leer o tengas alguna condición especial.

📌 ¿Qué necesitas para hacer tu testamento?

  • Identificación oficial

  • Acta de nacimiento

  • Tener la edad mínima, que depende del estado donde vivas

El notario redacta el documento con base en lo que le digas, y después se inscribe en el Archivo General de Notarías o el Registro Público de la Propiedad.

💡 Dato útil: Puedes modificar tu testamento cuantas veces quieras. Cada nueva versión invalida la anterior.

🧭 ¿Dónde hacer el trámite?

Puedes buscar la notaría más cercana en:
👉 https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios

🏷️ Costo estimado:

Va de $1,160 a $3,734 pesos, dependiendo del estado y la notaría.

📢 ¡Aprovecha!

La Profeco invita a la población a aprovechar estos últimos días del mes para informarse y dejar todo en regla. Puedes consultar si en tu estado hay jornadas notariales o promociones especiales llamando al Colegio de Notarios local o entrando a:
👉 www.notariadomexicano.org.mx

