Último informe tras sismo de 6.5: daños en hospitales, fugas de gas y cortes de energía

Protección Civil confirma 2 muertes y 12 heridos. Se atendieron daños en clínicas, viviendas y carreteras; CFE restablece 99.9% del suministro eléctrico
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero con epicentro a 4 km de San Marcos, Guerrero, se activaron protocolos de emergencia en al menos 16 municipios de la entidad y en regiones de la Ciudad de México y Oaxaca.

En la Ciudad de México, se reportó una persona fallecida y al menos 12 lesionadas. El IMSS reportó la caída de plafones en el Hospital La Raza, y la CFE atendió fallas en 44 transformadores. Además, un incendio fue controlado en un inmueble de la calle Artículo 123, y se realizaron sobrevuelos con helicópteros de seguridad.

En Guerrero, se confirmó el fallecimiento de una mujer en la localidad de Las Minas, San Marcos. Autoridades estatales y federales instalaron el Consejo Estatal de Protección Civil en sesión extraordinaria y activaron los planes DN-III-E y Marina para la atención de emergencias.

Los municipios con afectaciones confirmadas incluyen: Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecpan, Las Vigas, Ayutla, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal, Malinaltepec, Ometepec, Juan R. Escudero, Chilpancingo, Eduardo Neri, Chilapa, Tixtla, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán.

Entre los daños destacan:

  • Fugas de gas LP

  • Derrumbes de tierra

  • Bardas colapsadas

  • Caídas de árboles y postes

  • Daños menores en hospitales

En Oaxaca, el sismo se sintió en regiones como la Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles Centrales, sin afectaciones significativas en infraestructura ni servicios básicos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, con corte a las 15:30 h, se había restablecido el servicio al 99.9% en zonas afectadas. Fueron desplegados 354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que el 100% de las afectaciones en carreteras de Guerrero ya fueron atendidas, aunque continúan obras de refuerzo en drenajes y estructuras.

En cuanto a la salud, el ISSSTE reportó daños menores en sus unidades de Guerrero y el traslado preventivo de pacientes del hospital de Chilpancingo al Hospital Regional de Morelos. El IMSS Bienestar indicó 33 unidades médicas con afectaciones leves o moderadas.

Finalmente, la Agencia Digital de Telecomunicaciones informó que la alerta sísmica se emitió correctamente en el 95% de las antenas a nivel nacional, mientras que la AFAC reportó daños menores en terminales de los aeropuertos del AICM y Acapulco.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina descartó riesgos mayores, pero continúa el monitoreo permanente del nivel del mar.

