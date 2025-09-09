Sesiona TEEMICH por incumplimientos en Epitacio Huerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) celebrará una sesión pública este miércoles 10 de septiembre a las 11:00 horas, con el objetivo de analizar y, en su caso, aprobar diversos asuntos relacionados con juicios para la protección de los derechos político-electorales.

De acuerdo con el aviso oficial publicado por el Tribunal, el orden del día contempla cinco puntos, entre los que destacan tres incidentes de incumplimiento de sentencia, todos promovidos por Patricia Pérez Morales en contra del Presidente Municipal de Epitacio Huerta y otros funcionarios.

Los asuntos serán presentados ante el Pleno del Tribunal, y contarán con ponencias de las magistradas Alma Rosa Bahena Villalobos, Amell Gisell Navarro Lepe y el magistrado Eric López Villaseñor.

Además, se discutirá el proyecto de sentencia del juicio TEEM-JDC-222/2025, promovido por Vicente Manuel García Paulín, contra la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, así como un acuerdo de reconocimiento de actos de cumplimiento de sentencia.

En el último punto del orden del día, se realizará la designación del Licenciado Iván Torres Calderón como actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, junto con la Maestra Ivonne Landa Román, quien se incorpora como Secretaria Instructora y Proyectista.

