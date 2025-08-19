Reforma sacude a la SCJN tras 30 años de funcionamiento continuo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó este martes una etapa histórica de 30 años bajo su modelo actual de funcionamiento, con el cierre de los trabajos del Pleno encabezado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Este hecho marca el inicio de una nueva era en el sistema judicial mexicano, tras la reforma promulgada en 2024 que ordenó la renovación total de los ministros mediante votación popular.

Durante una sesión extraordinaria, convocada para resolver asuntos electorales, Piña Hernández pronunció un discurso de despedida que fue aplaudido por casi todos los presentes, con la excepción de la ministra Lenia Batres Guadarrama. En sus palabras, la ministra presidenta destacó el papel de la Corte como “piedra angular de la justicia constitucional” y señaló que será la historia quien juzgue el trabajo de los ministros a través de sus sentencias.