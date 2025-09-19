Aprueban nuevos reglamentos internos del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Pleno, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán aprobó este lunes los nuevos reglamentos internos que regirán el funcionamiento de las Salas Colegiadas Civiles Regionales y del Pleno del propio tribunal. El acto fue encabezado por el magistrado presidente Hugo Alberto Gama Coria, en compañía de magistradas y magistrados titulares de todas las Salas Regionales del estado.

Durante la sesión, se validaron dos documentos clave para la vida institucional del Poder Judicial: el Reglamento Interior para las Salas Colegiadas Civiles y el Reglamento Interior del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La elaboración de estos marcos normativos estuvo a cargo de un grupo técnico conformado por varios magistrados y magistradas, bajo la coordinación de la magistrada María del Carmen Ramírez Chora.

El magistrado presidente señaló que existe una alta expectativa ciudadana respecto a los cambios en el Poder Judicial y afirmó que la aprobación de estos reglamentos marca el inicio de una nueva etapa de funcionamiento institucional, con una estructura normativa adaptada a las necesidades actuales de justicia y transparencia en la entidad.

Asimismo, Gama Coria expresó que el nuevo marco jurídico busca propiciar un mejor desempeño de las funciones judiciales, así como fomentar una administración más eficiente y cercana a la ciudadanía michoacana.

