Taylor Swift estrena regrabación de '1989' y causa caída de Spotify

Esta nueva y actualizada emisión además de reunir los éxitos de la versión del 2014, contiene cinco nuevas canciones en la sección titulada 'From the vault' la cual esta dedicada a las canciones que fueron pensadas para este álbum por la artista pero se fueron del corte final y ahora están disponibles. Las canciones son: 'Slut!', 'Say Don't Go', 'Now That We Don't Talk', 'It's Over Now' Suburban Legends'.

