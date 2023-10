Michael Caine se retira de la actuación porque solo puede conseguir papeles de señores de 90 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor originario de Londres ha decidido terminar su carrera pues comenta que “Los únicos papeles que puedo conseguir en este punto de mi vida son de hombres de más de 90 años". Y es que coinciden con su edad, pues tiene justamente 90 años de edad.

Estas revelaciones salieron a la luz en un podcast Best of Today de la cadena de telecomunicaciones BBC, noticia que ha impactado a las redes sociales, pero también que ha sido blanco de algunas burlas pues hay quienes aseguran que el actor no debería quejarse de que le den papeles para interpretar a alguien de 90 años si el tiene 90 años.

El actor británico es recordado por muchos pues fue el encargado de personificar al ayudante fiel del caballero de la noche Alfred Pennyworth, así como haber trabajado en grandes filmes como lo son: Dunquerque, Cars 1 y 2, Hannah and her sisters misma que le diera el Óscar por mejor actor de reparto en el año 1986, Interstellar, Los Ilusionistas 1 y 2 y finalmente su última participación se la lleva The Great Escaper estrenada este mismo año.

Asegura que ahora su tiempo lo destinará a escribir y concentrarse en actividades que lo lleven a un menor desgaste.

gtr