La separación entre Jada y Will Smith lleva siete años y apenas fue anunciada

A su vez expresa que el asunto con el comediante Chris viene desde tiempo atrás pues este la había invitado a salir en cuanto salieron los rumores del divorcio de esta famosa pareja, “Creo que cada verano salían informaciones de que Will y yo nos divorciábamos. Y ese verano en particular Chris pensó que nos divorciábamos. Así que me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría sacarte a algún lado’. Y fue como: ‘¿Qué quieres decir?’. Y él: ‘Bueno, Will y tú se divorcian, ¿no?’. Y yo: ‘No. Chris, solo son rumores’. Se quedó paralizado. Y se disculpó muchísimo, y eso fue todo”.

Este hecho puntualiza de nuevo el accidente de las premiaciones del 2022, las preguntas que quedan en el aire ¿Chris tendría un motivo para realizar es burlas hacia el físico de Jada? ¿Será que Will estaba enterado de la propuesta de Chris a Jada? ¿Jada estará contando más contexto en su libro? Lo único que sabemos que el libro estará disponible a partir del 17 de octubre en librerías.

