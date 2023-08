Fingen la muerte de “El Pájaro Ortiz” ex integrante de Cuisillos para publicitar su canción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que la tarde de este viernes la página de Facebook oficial de El Pájaro Ortiz, hiciera una publicación en la que se mostraba una fotografía del cantante con un listón negro y una leyenda que pedía “apoyo y comprensión”, medios de comunicación, familiares y fans se impactaron al entender que se trataba de un anuncio del fallecimiento del cantante.

Sin embargo, luego de más de 15 horas después de dicho comunicado y para sorpresa de todos, esta mañana el mismo Pájaro Ortiz se pronunció mediante un video en su misma página de Facebook aclarando que todo se había tratado de un malentendido que un integrante de su equipo de marketing había diseñado como estrategia para promocionar su nueva canción “Mi Funeral”, todo ello, aseguró, sin su autorización.

Querido público, amigos, medios de comunicación, y gente del gremio musical; agradecemos mucho su apoyo y comprensión en estos momentos.

El día de mañana se sabrán detalles por este medio.

Gracias por su apoyo🙏🏻

Atte: Todo el equipo de El Pájaro Ortíz, se lee en la publicación.

El ex integrante de Cuisillos, aseveró que él no esta de acuerdo en utilizar el morbo para generar vistas y que por ello su sencillo “Mi Funeral” que pretendía estrenarse este sábado, no saldrá a la luz.

Declaró que la persona de su equipo habría comentado esta idea hace días, sin embargo, dijo no estar seguro el no haber dejado claro que no estaba de acuerdo.