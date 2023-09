Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebran 9 años juntos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sebastián Rulli y Angelique Boyer siguen sumando años juntos y se han vuelto consentidos del público, la pareja que cautivó a los televidentes en 2011 en la telenovela "Teresa" llevó ese romance a la vida real, y este 23 de septiembre celebran su noveno aniversario de novios.

El matrimonio y los hijos no se incluyen en la vida de la pareja, Boyer ha dicho en varias ocasiones que, así como están son felices, eso sí, convive y se lleva muy bien con Santiago, el hijo que el argentino tuvo con la conductora Cecilia Galeano.

El actor de 48 años de edad, dedicó un romántico mensaje para su novia a través de sus redes sociales.

"Mi Cielo, hoy celebramos 9 años unidos por este amor. Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado. Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso. Hoy celebro, agradezco y brindo por estos 9 años , pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz Aniversario… Mi Amor”, se lee.