Uso de pirotecnia, riesgo mortal que aumenta en diciembre

Soy médico especialista en urgencias y atiendo las consecuencias de la no prevención, y me tocó un menor al que le explotó una paloma de esas que son grandes y prácticamente le dejó un dedo funcional y amputación de tres y amputación parcial de otro. Es una situación trágica, porque era un niño completamente sano, y en ese momento cambió su vida, y los papás, pues querían regresar el tiempo y evitar ese error, pero desgraciadamente ya no fue posible.