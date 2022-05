Son madres 1.3 millones de mujeres en Michoacán; 291 tienen entre 12 y 14 años

"Sin dunda, es muy difícil para una mamá que pretende ser profesional y profesionista. Cada vez me queda más clara la frase que dice que 'a las mujeres se nos pide que criemos hijos como si no tuviéramos que trabajar y que trabajemos como si no tuviéramos hijos que criar'", señala Karla, quien trabaja desde casa sin un horario definido.

En este sentido, dice que organizar sus días se ha vuelto un reto. “Cuando se requiere o desea ser una mamá muy presente, tienes que priorizar mucho las urgencias y se debe tener una comunicación importante con tu pareja. Creo que nos urge, como mamás y papás, mejores seres humanos, mejores personas”, añade.