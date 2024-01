Rurales destacan el orgullo y compromiso de pertenecer a ese cuerpo de defensa

Sin embargo, además de la disciplina y el adiestramiento que pueden recibir, la vocación de servicio es otro de los principales motivos por los que el rural de Cuarta de Caballería Rolando Garnica Gómez se unió a este Cuerpo de la Defensa Rural, ya que, dijo, entre las principales funciones que tienen es la labor social a la comunidad, tanto a la que pertenecen, como a las cercanas.

"Para mí representa un compromiso ser parte, para mí también es una satisfacción muy grande que me hayan dado la oportunidad, he aprendido muchísimas cosas, desde andar en los caballos, adiestramiento, legislación militar, derechos humanos, pero sobre todo se requiere una vocación de servicio, procurar no faltar, estar siempre presentes, porque el compromiso lo tienes con tu comunidad y familia", señaló.