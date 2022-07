Mariposa Monarca, en peligro; su hogar se enfrenta al deterioro

"Un proceso de degradación en ‘sándwich’ porque no hay regeneración natural y hay una mortalidad importante de arbolado adulto; evidentemente, el bosque camina a una situación de menor densidad y con ello las Monarcas van a tener menor protección. Las Monarcas vienen aquí para tener un microambiente muy particular bajo la sombra de los árboles oyamel, suficientemente frío para no gastar sus reservas de líquido en el cuerpo que les permita regresar a Texas para dejar los huevos de la siguiente generación, pero no tan frío como para congelarse. Es un clima muy único", detalló.