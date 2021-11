Los desaparecidos de Michoacán: familias no pierden la esperanza

Sus hijos José Salomón y Diego Israel, de apenas 16 y 18 años de edad, respectivamente, desaparecieron el 26 de enero del año pasado en Morelia, la capital del estado.

A partir de ese momento, Patricia ha dedicado parte de su tiempo a buscar indicios de sus hijos para acercarlos a las instituciones procuradoras de justicia; participa en las caravanas de búsqueda de personas desaparecidas, donde se adentran a espacios específicos para buscar en "fosas" con posibles restos humanos, siempre con la esperanza de saber de sus hijos.

“Es una cosa triste imaginarme que pudieran ser mis hijos; no, no, no sé ni cómo explicarle, es un dolor muy grande; cuando encontramos un cuerpo, y aunque no son mis hijos (cadáveres localizados), el hecho de pensar que son seres humanos y que le duelen a su familia como a nosotros”, mencionó.

En entrevista exclusiva, Patricia reconoció: "Vivimos con temor, pero también con esperanza”. Y es que en una de sus búsquedas, hace tres meses, en el municipio de Uruapan, fue provocado un incendio en el lugar donde se quedaban, mientras ellos realizaban una búsqueda.