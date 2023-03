Lluvia sólida, opción para reducir el impacto ambiental del aguacate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 21 de marzo inició formalmente la primavera, considerada la época más calurosa del año, y el 98.2% del territorio estatal presenta algún grado de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con actualización al día 15 de este mes.

El documento de la Conagua detalla que 15 municipios michoacanos presentan un grado de sequía extrema, y otros 50, sequía moderada.

Los factores son variados, desde la falta de lluvias hasta el uso indiscriminado del agua para diversos fines. En Michoacán, por ejemplo, gran parte del agua que se tiene se utiliza para el cultivo de aguacate, considerado el oro verde por su alta rentabilidad, pero que poco a poco deja más marcada la llamada huella hídrica en el territorio estatal.

En el reportaje titulado “Aguacate, devorador de agua”, publicado en Publimetro y MiMorelia.com el pasado 12 de septiembre, el profesor-investigador titular C de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Alberto Gómez-Tagle, quien participó en el estudio “Blue and Green Water Footprint of Agro-Industrial Avocado Production in Central Mexico”, alertaba que en el caso de Uruapan se llegaban a necesitar hasta mil 71 litros de agua para producir un kilogramo de aguacate en condiciones de riego; mientras que en el caso de los cultivos de temporal eran necesarios 417 litros para obtener un kilo del fruto.

Un producto que bien podría ayudar a reducir el impacto ambiental de la producción del aguacate u otros frutos es la llamada “lluvia sólida”, un polímero biodegradable no tóxico que permitiría reducir entre 50% y 90% el consumo de agua en la agricultura.

Este polvo fue desarrollado hace algunos años por el ingeniero –ya retirado– del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Sergio Jesús Rico Velasco.